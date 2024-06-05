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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36 ألفا و586 شهيدا

كتب:

هانى حسن
02:13 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 ألفًا و586 شهيدًا، و83 ألفًا و74 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدًا و115 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.           

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بقلم هانى حسن