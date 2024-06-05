صافرات الإنذار تدوي في «عرب العرامشة» شمالي إسرائيل كتب: منى صلاح 09:09 م | الأربعاء 05 يونيو 2024 شمال الأراضي المحتلة- ارشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ صافرات الإنذار تدوي في بلدة عرب العرامشة شمالي إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مستوطنات شمال إسرائيل رشقة صاروخية من لبنان تجاه شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات ضخمة حرائق واسعة في شمال إسرائيل.. وعمليات الإخماد استمرت أكثر من 20 ساعة «القاهرة الإخبارية»: الحرائق التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى شمال إسرائيل شمال إسرائيل الأراضي المحتلة جنوب لبنان لبنان حرب غزة بقلم منى صلاح