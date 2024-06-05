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صافرات الإنذار تدوي في «عرب العرامشة» شمالي إسرائيل

كتب:

منى صلاح
09:09 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
شمال الأراضي المحتلة- ارشيفية

شمال الأراضي المحتلة- ارشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ صافرات الإنذار تدوي في بلدة عرب العرامشة شمالي إسرائيل.

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