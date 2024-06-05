وزير الخارجية القبرصي: هناك تنسيق كبير مع مصر بشأن الأزمة في غزة

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إنه بعد السابع من أكتوبر، هناك تكثيف للتعاون بين قبرص ومصر بشكل أكبر، مردفا: «نحن جزء من نفس المنطقة ونفس الإقليم، وما يحدث في منطقتنا من العالم، أمر يؤثر على كلا البلدين بشكل مباشر».

التعاون والتنسيق الوثيق بين مصر وقبرص

أضاف «كومبوس»، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «قمنا بتوسيع وتمديد هذا التعاون والتنسيق الوثيق، فيما يتعلق بالوضع في غزة على مختلف جبهات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بكيفية إرسال الرسائل الصحيحية، وكيف يمكننا وقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية، التي تصل إلى غزة للشعب الفلسطيني».

وتابع: «أصبح هذا أمرا واضحا جدا وجلي، من خلال عدد من الطروحات، فالتقيت بنظيري الوزير سامح شكري أكثر من 8 أو 9 مرات خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، وقد تحدثنا عدة مرات بالإضافة إلى ذلك، لذلك إني أؤكد أن التعاون الوثيق بيننا فعال -بالفعل- وكان رؤساؤنا أيضا على اتصال وثيق بشأن هذه القضية وحول عدد من الأمور الأخرى».