وزير الخارجية القبرصي: العلاقات مع مصر ودية ولها طبيعة خاصة

قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن زيارته إلى مصر أعطته فرصة عظيمة أتاحت له فرصة اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، لتقييم العلاقات الثنائية، متابعا: «استضفناه في قبرص في شهر فبراير الماضي، وقد أتيحت لنا فرصة لمناقشة ما هو اتجاه العلاقات الثنائية وماهي القضايا العالقة، ولماذا هي معلقة حتى الآن؟» .

وأضاف كومبوس، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «نحن نعطي تعليمات وبعض الإرشادات لشعبنا ونطلب منهم النظر في هذه القضايا لأننا في حاجة إلى التأكد من أن الإرادة السياسية هي التي لدينا من أجل دعم العلاقات الاستراتيجية التي ندرك بوجودها».

العلاقات الودية قائمة بالفعل

وتابع: «العلاقات الودية قائمة بالفعل، وكذلك لها طبيعة تاريخية، وبالتالي يمكن البناء عليها وتحقيق الكثير من النتائج في هذا الاتجاه وهذا ليس شيئا تلقائيا أو يسيرا، لذلك أتيحت لنا الفرصة لتقييم كافة الأوضاع».