محمود مسلم: الإخوان ليس لديهم هدف إلا إسقاط الدولة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنه يجب على الحكومة التحرك في ملف الاقتصاد بسرعة، لأنه الملف الحاسم لدى المواطنين، موضحًا أن ضبط الأسعار وزيادة الصادرات سيؤدي لزيادة فرص العمل، مشددًا على أن الملف الثاني هو تحسين الخدمات التي تقدم من خلال عدد من الوزرات.

مصر مستهدفة

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بهي الدين، ببرنامج «افتح باب قلبك»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن مصر مستهدفة، وهناك صفحات ومواقع وقنوات تعمل ضد مصر ولابد أن يوازيها جهد والإعلام يقوم بجهد، وعلى الوزراء توفير المعلومة والرد بسرعة، منوهًا بأن الشعب المصري يفخر بما فعلته البلد في قضية فلسطين، سواء دور إنساني أو دبلوماسي.

وتابع: «الإخوان يحاولون الإساءة لدور مصر، والرد لابد أن يكون من خلال حوار دائم مع المواطن المصري لنفي الشائعات»، موضحًا أن الإخوان ليس لديهم هدف إلا إسقاط الدولة، ولديهم أدوات مخصصة لذلك.