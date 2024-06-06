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رجل الأعمال باسل سماقية يحتفل بخطبة ابنته (صور)

كتب:

الوطن
03:03 ص | الخميس 06 يونيو 2024
حفل خطبة ابنة الملياردير السوري باسل سماقيه

حفل خطبة ابنة الملياردير السوري باسل سماقيه

احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقيه مالك مصانع قطونيل بخطبة ابنته فلك، على عمرو قباني، بحضور مجموعة كبيرة من كبار رجال الأعمال والإعلاميين والفنانين.

والتقط المصور الصحفي حسن عبدالفتاح، عددًا من الصور من حفل خطوبة ابنة رجل الأعمال، الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، والإعلام.

كان في مقدمة الحضور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحضر أيضًا من الإعلاميين الدكتور عمرو الليثي، وخالد صلاح، ومن كبار رجال الأعمال أحمد البستاني، وكامل أبوعلي رئيس نادي المصري البورسعيدي، وجمال الجارحي والمنتج الكبير تامر مرسي، والمستشار القانوني مصطفى حيزه والخبير السياحي أشرف شيحة، ورجل الأعمال أحمد المسعود ورجل الأعمال مجدي يعقوب.

وأحيت المطربة نانسي عجرم وروبي، حفل الخطبة، بحضور ليلى علوي ودرة، وقدموا عددًا من أغانيهما المفضلة.

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