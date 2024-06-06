إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة لأول مرة منذ 30 ساعة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، لأول مرة منذ 30 ساعة، في ظل تحركات من قبل الفصائل الفلسطينية.

الدخول لغلاف غزة

ميدانيا، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن أفراد من الفصائل الفلسطينية، دخلوا إلى غلاف غزة، وأطلقوا النار على جنود قرب معبر كرم أبو سالم، وكان بحوزتهم معدات تشير إلى نيتهم اقتحام معسكرات أو مستوطنة، وخرج الأفراد من نفق لم يكن الجيش يعلم عنه شيئاً رغم إعلانه أنه دمر الأنفاق في المنطقة.

يشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إلغاء جلسة مشاروات كابينت الحرب، التي كان من المفترض عقدها الليلة.

استمرار الحرب على غزة

وتستمر الحرب على غزة منذ أكثر من 230 يوما على التوالي، إذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.