منظومة الشكاوى بالشرقية تستجيب لـ1856 شكوى خلال مايو

قال الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع 1925 شكوى واستغاثة خلال شهر مايو الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، واستجابت لـ 1856 شكوى بنسبة 96%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة وفحص 69 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة «صوتك مسموع»

وأضاف في بيان، إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 67 شكوى خلال شهر مايو الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783 وتم الإستجابة لعدد 63 شكوى بمعدل إنجاز94%.

ومن جانبه، أوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 ثلاثة خطوط، وفاكس 2369134 /055.