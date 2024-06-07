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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:14 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

لدى مواليد برج العقرب، شخصية قوية حازمة، بجانب احتوائها على الكثير من العاطفة والحنان، كما تتميز بعمق الشخصية والتفكير العميق، ولديهم قدرة على فهم الأسرار، وما قد يخفى على غيرهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-6-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، يجب عليك أن تكون شديد الحذر من إثارة غيرة المحيطين بك في العمل وغيره، وكف عن الحديث عن إنجازاتك، وحاول أن تكتم ولو جزءا منها.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7-6-2024 على الصعيد العاطفي

ينصحك الخبراء على الصعيد العاطفي، أن تتمحص الشخص الذي تجد نفسك قد انجذبت إليه، وأن تكون حكيما في اختيار شريك حياتك، حتى لا تقع في فخ الاختيار الخاطئ.

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