تحدث مرة واحدة.. ظاهرة فلكية نادرة تزين السماء في إجازة عيد الأضحى

بعد ثبوت رؤية الهلال وتحديد موعد عيد الأضحى الذي يوافق الأحد 16 يونيو 2024، تزين السماء ظاهرة فلكية ممتعة في إجازة عيد الأضحى، وهي ظهور قمر الفراولة العملاق، إذ يكتمل الهلال ويصبح بدرًا أحمر اللون، يوم الجمعة 21 يونيو، ويمكن لمراقبي السماء رؤيته في نصف الكرة الشمالي، وفق موقع «space».

قمر الفراولة يزين السماء في العيد

ينتظر محبو الظواهر الفلكية اكتمال شهر يونيو في إجازة عيد الأضحى، يوم الجمعة 21 يونيو لرؤية قمر الفراولة بلونة الأحمر الداكن، وتحدث الظاهرة عندما يكون القمر أمام الشمس مباشرة، ما يسمح له بالظهور مضاءً بالكامل من الأرض، ويأتي اسم «قمر الفراولة» من شعب ألجونكويان الأمريكي ويشير إلى فترة نضج الفراولة البرية في العالم.

سيأتي بعد يوم واحد فقط من الانقلاب الصيفي، عندما يشهد سكان نصف الكرة الشمالي أطول نهار في العام ويوافق الخميس 20 يونيو موعد الإنقلاب الصيفي، وبعد أيام ، في 29 يونيو، سيتوافق القمر مع المريخ والمشتري وزحل قبل شروق الشمس مباشرة، وستكون الأجرام السماوية الأربعة مرئية دون تلسكوب.

أسماء عجيبة لقمر يونيو

وقمر يونيو الشهير بقمر الفراولة له أسماء أخرى غريبة، إذ يطلق عليه شعب الشيروكي أحد قبائل الهنود الحمر السكان الأصليون لأمريكا اسم «قمر الولادة»، وفي لغة كري، يُعرف باسم «قمر وضع البيض» أو «قمر الفقس»، كما يطلق عليه شعب الشوكتو اسم «القمر العاصف»، ويشير إليه شعب الأرافو باسم «القمر عندما ينفخ الجاموس».

الثقافات الأوروبية كان لها اسماء عجيبة لقمر يونيو المكتمل، إذ أطلق الأوروبيون القدامى على قمر الفراولة «القمر الوردي» و«قمر العسل» ومنه جاء مصطلح «شهر العسل»، حيث كان شهر يونيو شهرًا تقليديًا للزواج في العديد من الأماكن، تستخدم الصين أيضًا أسما مميزًا لشهر يونيو وهو«قمر اللوتس».