«المالية»: لا صحة لتقليص مخصصات الصحة بالموازنة او إلغاء العلاج على نفقة الدولة

نفت وزارة المالية ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025، ما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025 أو إلغاء العلاج على نفقة الدولة.

وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه، مقارنة بـ397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، إذ ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة، بنسبة 16.1%، لتصل إلى 10.1 مليار جنيه، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.

أوضحت أنه يجري تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.