محلل سياسي فلسطيني: كمين بيت حانون يؤكد فشل أهداف نتنياهو في الحرب على غزة

قال الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، إن العمليات والكمائن مثل كمين بيت حانون وغيرها، التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية باختلافها، تسبب خسائر كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كمين بيت حانون

وقال «صافي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن كمين بيت حانون وغيرها في جباليا والزيتون والشجاعية ورفح وخان يونس والمناطق الشرقية من عبسان، كلها لها أهمية كبرى وتعطي دروسا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن ينتصر كما يدّعي نتنياهو، إذ يبحث رئيس وزراء الاحتلال عن النصر المطلق والقضاء على الفصائل التي بدورها تقضي على طموحاته.

تفاصيل كمين بيت حانون

وكان كمين بيت حانون أحد أهم العلميات التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على 3 مراحل، واستمر 26 ساعة متواصلة، الأولى تفجير عبوة رعدية وإلقاء قنابل يدوية على قوة راجلة، ثم تفجير عبوة في قوة الإنقاذ، وصولًا إلى احتجاز 3 جنود إسرائيليين في المنطقة نفسها.

كمائن الفصائل تؤكد استمرار مقاومة الاحتلال

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما نستنتجه من الكمائن التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، سواء كانت الهاون التي تطلق على الدبابات المتمركزة داخل الأحياء في قطاع غزة أو في غلاف غزة على المستوطنات أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يدلل على أن المقاومة مستمرة والنصر المطلق لن يتحقق، ونتنياهو حدد أهدافا وفشل في تحقيقها، وبالتالي لا يريد أن ينهي الحرب لأنه يعرف جيدا أن نهايتها تعني تقديمه للمحاكمة وانتهاء مستقبله السياسي.