أبرز 10 استقالات لمسؤولين إسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة

سجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدة استقالات لأسباب سياسية وشخصية، كان أحدثها استقالة القاضي أهارون بارك، ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية في 5 يونيو الماضي.

وكشف موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن يورام حامو، مسؤول الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، قدم استقالته في 12 مايو 2024، بسبب عدم اتخاذ نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للحرب، وعودة العمليات شمال غزة.

استقالات من مناصب مختلفة

وفي 10 مايو 2024، قدم موشيك أفيف، رئيس المنظومة الدعائية الإسرائيلية (هسبرا)، استقالته بسبب فشل الدعاية الإسرائيلية أمام السردية الفلسطينية.

وفي 22 إبريل 2022 استقال الجنرال أهارون هاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بسبب إخفاقات يوم 7 أكتوبر.

وفي 22 أبريل 2024 استقال الجنرال يهودا فوكس، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بسبب الاضطرابات الأمنية في الضفة الغربية.

اختلاف أسباب الاستقالة

وفي 31 مارس 2024 أعلن إيلون ليفي، متحدث الحكومة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية استقالته بسبب انتقاده العلني لوزير الخارجية البريطاني، كما قدم الوزير جدعون ساعر، رئيس حزب تكفا حداشاه استقالته في 23 مارس 2024، بسبب رفض نتنياهو ضمه لحكومة الطوارئ.

استقالات في مطلع العام

وتقدم دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استقالته ومعه عدد كبير من كبار المسئولين في نظام المعلومات بالجيش في 3 مارس 2024، احتجاجًا على سير الأمور العملياتية والشخصية، وكذلك استقال اللواء احتياط نيتسان ألون، مندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات مطلع مارس 2024، اعتراضًا على إصرار نتنياهو على منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض، كما استقال يسرائيل أفيشر، رئيس تراخيص الأسلحة النارية في 4 ديسمبر 2023/ اعتراضًا على تسهيل امتلاك الأسلحة داخل إسرائيل.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.