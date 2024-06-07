الوجه القبيح لموقع «ميمري» المضلل.. منصة «مشبوهة» تهاجم مؤيدي فلسطين

يركز معهد أطلق على نفسه «إعلام الشرق الأوسط» اختصارًا «ميمري»، من مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، على مهاجمة العرب والمسلمين والأفارقة المؤيدين للقضية الفلسطينية أو الذين ينشرون انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

من مؤسس الموقع

الموقع أسسه الضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي إيجال كرمون، والدكتورة الإسرائيلية الأمريكية ميراف وورمسر في عام 1998، وتوسع الموقع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

مقرات الموقع المشبوه

ويتخذ أمريكا مركزًا له بجانب أماكن أخرى مثل لندن وبرلين والقدس وروما وشنجهاي وبغداد وطوكيو، ويعمل مؤخرًا على مهاجمة الإعلام المصري، الذي كشف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

سياسة الموقع المشبوهة

ويركز الموقع على ترجمة مقالات مختارة من الصحافة العربية والإيرانية إلى الإنجليزية وغيرها من لغات الغرب، ويعمل على التشويه المتعمد ضد العرب، والإثارة والتحريض ضدهم، فيما يماس دعايا صهيونية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ عمليات وحشية مستمرة ضد الفلسطينيين.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.