مفاجأة مدوية من «فيفا» لـ حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على بوركينا

تلقى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن مفاجأة مدوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد 24 ساعة من فوز الفراعنة على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

فيفا يفاجئ حسام حسن ومنتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسووتتمثل المفاجأة، التي تلقاها منتخب مصر من «فيفا» بعد الفوز على بوركينا فاسو، في زيادة عدد نقاط المنتخب الوطني في رصيده بتصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي شهريًا، وأصبح رصيد الفراعنة حاليًا 1509.64 نقطة وذلك بعدما زاد 9.92 نقطة دفعة واحدة.

كم عدد نقاط منتخب مصر في تصنيف فيفا بعد الفوز على بوركينا فاسو؟

وامتلك منتخب مصر، قبل مباراة بوركينا فاسو، 1499.72 نقطة، وهو رصيده منذ آخر مباراة خاضها أمام كرواتيا في اللقاء الودي للمعسكر الماضي في مارس 2024، ووقتها أفقدت هذه الهزيمة الفراعنة عددا من النقاط في تصنيف «فيفا» قبل أن يعود المنتخب الوطني مجددا لكسب المزيد من النقاط بعد الانتصار على نظيره البوركينابي في التصفيات المونديالية.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام غينيا بيساوو

من المقرر أنَّ يواجه منتخب مصر، مستضيفه منتخب غينيا بيساو، في السابعة مساء الإثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبإمكان الفراعنة زيادة نقاطه أكثر في تصنيف «فيفا» إذا ما حقق الفوز على نظيره الغيني.