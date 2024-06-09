«جوزها بيلعب بالبيضة والحجر».. «صفاء» تقيم دعوى خلع لسبب غريب

«سيدي القاضي، لقد وقعت في قبضة رجل تملك منه هوس الثراء السريع، فبدأ يبحث عن شيء يجمع منه أموالًا كثيرة دون جهد، لكنني أخشى أن أحمل ذنبًا وأنا أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، ونتشارك الطعام والشراب»، تلك الكلمات القاسية نسجتها سيدة في مقتبل الثلاثينيات من عمرها في دعوى الخلع التي أقامتها بعد 5 سنوات من زواجها، لتهرب من الذنب الذي اقترفه زوجها إلي محكمة الأسرة، على حد تعبيرها لـ«الوطن».. فما قصتها؟

الخلع لسبب قاس وغريب

منزل دافئ وطفل ومشروع يكفي احتياجاتها.. تلك الأحلام التي رسمهتها «صفاء. أ» قبل 7 سنوات برفقة الشاب الذي تقدم لخطبتها وتعهد بُحسن معاملتها وتحقيق كل ما تريد، وبالفعل حققتها؛ لكنه بعد 5 سنوات أعماه الطمع والجشع وهدَ على رأسها المنزل بأفعالة الشيطانية، بعد أن دخل حياتهما شيطان في ثوب رجل يتقي الله يعمل في مجال العقارات، وأوهمه بتبديل حياته بعد أشهر، وفقًا لحديث الزوجة.

لا تنكر صفاء أنها بعد الزواج عاشت معه سنوات هادئة، وكانت حياتهما مثالية لم يعكر صفوها سوى بعض المشكلات التي كانا قادرين على حلها سويًا، وأنجبت منه طفلا، وكانت تعمل وتساعده من أموالها في مصروفات المنزل، حتى دخل بينهما رجل وأوهم زوجها بالعمل معه، وبعد فترة عرفت أنهما يعملا في مجالات مشبوهة، لكنها كذبت الجميع، وبعد فترة بدأت تظهر عليه الأموال بشكل مبالغ فيه.

الأعمال وإيهام الفتيات بالزواج

«بعد كام شهر بدأت الفلوس تبان عليه بشكل مبالغ فيه، ولما سألته قالي الشغل في العقارات بيكسب ولما سألته على رأس المال أقنعني إن شريكه بيمول المشروع بشكل كامل، لكن في نفس المدة بدأت أسمع أنه بيشتغل في أعمال مشبوهة وكل حد بيقول شغل معين، ولما كترت بينا الخلافات، قررت أتاكدت لكني موصلتش لحاجة، وفي يوم لقيته بيتصل بيا من القسم، لأن اتقبض عليه مع شريكه، بسبب أنه بيشتغلوا في الأعمال»، وفقًا لحديث الزوجة.

بعد أسابيع فاقت «صفاء» من صدمتها على قرار سجن زوجها، بعد ملاحقته بعدة قضايا، وأصبح مصيرها وطفلها مبهمًا، فلجأت لمحكمة الأسرة لتتخلص من الرباط المقدس الذي جمعهما، بعد أن تكون على ذمة رجل «نصاب وبيلعب بالبيضة والحجر»، حسب وصفها، استغل ظروب الفتيات وأوهمهن أن الحل بيده، مُعبرة أنه «خرب البيت بسبب طمعه»، وأقامت دعوى خلع في محكمة الأسرة بروض الفرج حملت رقم 245 أحوال شخصية خلال الشهر الجاري.