مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي اقترف مذابح خلال تحرير المحتجزين الـ4

أكد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تحرير 4 من الأسرى وهم أحياء، ولكن الأهم في المشهد هو صورة المذابح التي اقترفها الجيش خلال هذه العملية، موضحًا أنه سقط أكثر من 80 شهيدا في مخيم النصيرات بعد استهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية للمواطنين داخل سوق مخيم النصيرات.

العملية العسكرية في مخيم النصيرات

وأشار «أبو كويك»، خلال رسالة عبر الهواء على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمت وأطلقت نيرانها وقذائف المدفعية نحو المخيم الذي يقتنه أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني بين نازح ولاجئ، موضحًا أن سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تنقل جثامين الشهداء وأشلاء يتم جمعها من سوق النصيرات.

وتابع: «تحرير الأسرى الإسرائيليين لا يمكن أن يبرر هذه المجزرة التي اقترفت في وضح النهار في منطقة مدينة في وسط النهار»، موضحًا أنه مازال حتى الآن السيارات تبحث بين الأنقاض في النصيرات وسوقها الذي تعرض للقصف المباشر، والواقع مازال مأساوي في مخيم النصيرات،

اشتباكات من الصفر بين المقاومة والجيش

وشدد على أنه كان هناك اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيليية خاصة وصلت إلى عمق المخيم، وكانت الاشتباكات من نقطة الصفر وأشار الجيش الإسرائيلي عن تمكنه من تحرير الأسرى الـ4 من موقعين ولذلك كانت العملية جاء في أكثر من مكان بالمخيم.