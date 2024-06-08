صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة بإسرائيل كتب: محمد عزالدين 07:35 م | السبت 08 يونيو 2024 كريات شمونة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة بإسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها والجليل الأعلى رئيس بلدية كريات شمونة يتهم نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلا من الحرب «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو زار مستوطنة كريات شمونة في الشمال «القاهرة الإخبارية»: إصابة 6 إسرائيليين في اندلاع حرائق بمستوطنة كريات شمونة «القاهرة الإخبارية»: 10 فرق إطفاء للسيطرة على النيران في مٌستوطنة كريات شمونة «القاهرة الإخبارية»: حريق كبير في مستوطنات كريات شمونة بإسرائيل كريات شمونة إسرائيل القاهرة الإخبارية صافرات الإنذار بقلم محمد عزالدين