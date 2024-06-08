رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة بإسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
07:35 م | السبت 08 يونيو 2024
كريات شمونة

كريات شمونة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة بإسرائيل.

اقرأ المزيد:

إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها والجليل الأعلى

رئيس بلدية كريات شمونة يتهم نتنياهو بالانشغال بالدعاية الانتخابية بدلا من الحرب

«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو زار مستوطنة كريات شمونة في الشمال

«القاهرة الإخبارية»: إصابة 6 إسرائيليين في اندلاع حرائق بمستوطنة كريات شمونة 

«القاهرة الإخبارية»: 10 فرق إطفاء للسيطرة على النيران في مٌستوطنة كريات شمونة

«القاهرة الإخبارية»: حريق كبير في مستوطنات كريات شمونة بإسرائيل
بقلم محمد عزالدين