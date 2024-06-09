ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و84 شهيدا منذ «7 أكتوبر»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات إلى 274 شهيدا، و698 مصابا، بينها حالات حرجة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37 ألفًا و84 شهيدًا، و84 ألفًا و494 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الوزارة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 283 شهيدًا و814 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.