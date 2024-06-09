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الرئيس الفلسطيني: نواصل جهودنا لوقف العدوان في غزة وإدخال المساعدات من المعابر

كتب:

عمرو هلال
06:16 م | الأحد 09 يونيو 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه يبذل جهودا كبيرة لوقف الاستيطان وجميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون على الشعب الفلسطيني في القدس، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وقال الرئيس الفلسطيني،: «نواصل جهودنا مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر ومنع التهجير وانسحاب الاحتلال من غزة».

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بقلم عمرو هلال