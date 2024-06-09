الرئيس الفلسطيني: نواصل جهودنا لوقف العدوان في غزة وإدخال المساعدات من المعابر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أنه يبذل جهودا كبيرة لوقف الاستيطان وجميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والمستوطنون على الشعب الفلسطيني في القدس، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وقال الرئيس الفلسطيني،: «نواصل جهودنا مع جميع الأطراف لوقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر ومنع التهجير وانسحاب الاحتلال من غزة».