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لميس الحديدي: أخفيت إصابتي بالسرطان عن الناس.. حتى ابني معرفش

كتب:

حسن سمير
11:01 م | الأحد 09 يونيو 2024
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أسباب إخفاء إصابتها بمرض السرطان عن الجمهور، قائلة: «لما يجيلك كانسر بتستخبى، ومبحبش أتكلم عليه».

أسباب إخفاء إصابتها بمرض السرطان عن الجمهور

وأجابت «الحديدي» خلال بوتكاست ببرنامج «منا وفينا» المذاع عبر قناة المشهد مع الإعلامية هبة حيدري، على سؤال سبب إخفاء مرضها عن الجمهور قائلة: «ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة، وأنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبى، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه».

إصابة لميس الحديدي بالسرطان 

وواصلت لميس حديثها قائلة: «لما عرفت إني مريضة عشت كابوس وقلت هيعدي، ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني إن ربنا أخد بإيدي من المرض، وأمي وعمرو أديب وقفوا جنبي في تلك الفترة، وأصدقائي وعيلتي وبعض المقربين مني، وصحابي كانوا يدعموني خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكان من ضمن الأشخاص الداعمين ليا، وأسرته وقفت بجانبي، ولم أغب في أي يوم عن الجمهور».  

https://www.instagram.com/p/C8AN9JPSqZR/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1wo3uMiVGynvNJUNXDHdpsCC94ciGHiSy5WjiF6ypYBXEzfh5KTOq3eJc_aem_AV77jEnndwhcp_3hN-S7wXZ6xMpuwPjM6FuruE3hASHfuQ-d47O_U1Xzw6GcPiU_V7-SjufregPgehQB1bkYUYFG

 

 

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