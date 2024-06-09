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عائد من الموت إلى القصف.. فلسطيني يتفاجأ بابنه على قيد الحياة قبل دفنه

كتب:

حسن سمير
10:51 م | الأحد 09 يونيو 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «عائد من الموت إلى حياة القصف والخطر.. أب فلسطيني يكتشف أن ابنه حي قبل دفنه مباشرة».

مشهد يحبس الأنفاس

وجاء في التقرير: «مشهد يحبس الأنفاس، أب فلسطيني يحمل جثمان نجله ليضعه جانب شقيقته التي ارتقت خلال مجزرة النصيرات، وإذ بالصبي يشهق ويتحرك، ويهرع الوالد عائدًا للمستشفى عله يلحق هذه الشهقة بأنفاس أخرى».

وأضاف: «هول المشاهد الناجمة عن هذه المجزرة جعلها توصف على أنها الأكثر قسوة ودموية منذ بدء العدوان، خاصة في ظل ما خلفته من شهداء وجرحى».

مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات

وأردف: «وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث أكد هو الآخر، أن مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات تثبت بشاعة الحرب على القطاع، داعيا إلى ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين الجماعية، لكن الأب المكلوم ومعه أكثر من مليون فلسطيني والأمم المتحدة لا يستطيعون لتلك الأمنية، إلا أملا في تدخل دولي يجبر جيش الاحتلال على وقف عدوانه».

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