مولد برج الحمل قوي الشخصية يحب إرضاء المحطين به، ويتجنب المشاكل سواء على الصعيد العائلي أو في العمل، ولا يحب لفت الأنظار إليه، لذا يتعامل بهدوء وبروية مع المحطين به.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تنصح الأفلاك اليوم الثلاثاء مولود برج الحمل، باستغلال الفرصة لتنفيذ المشروع الجديد الذي كان مؤجلًا في الآونة الأخيرة، بسبب خوفه المستمر من الخسارة، ولا داع للتردد اليوم، خاصة أنَّ القمر اليوم مستمر داخل منزل المال وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

على الصعيد العاطفي ووفق خبراء الأبراج اليوم، تنصح الأفلاك مولود برج الحمل بالتعامل بهدوء ورقة وعاطفة مع من يحب، ولا داع لمحاولاته المستمرة للسيطرة عليه أو التعامل معه بعصبية وانفعال، على أن يحرص على احتوائه والاستماع إليه وذلك وفق حظك اليوم.