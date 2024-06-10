رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار بدعم من موقعها

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، لمناقشة مجالات التعاون والفرص المتاحة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الزيارة التي تأتي بعد انضمام مصر لعضوية البنك وكذلك تجمع دول بريكس، في إطار حرص الدولة على توطيد وتنويع علاقاتها مع شركاء التنمية المختلفين.

تحقيق التنمية المستدامة

واستعرضت المشاط الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التي تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشارت إلى مشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشراكات مع العديد من الشركات العالمية التي تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في تصدير منتجاتها لأفريقيا، وكذلك التوسع في بناء المواني الجافة في مختلف أنحاء مصر.

أهمية الاستثمار في مجال التكنولوجيا والابتكار

ووجهت رئيسة بنك التنمية الجديد، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أهمية العلاقات مع مصر والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في ظل تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية الضخمة، والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والصحة.

وأكدت أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما خصوصًا مع تواجد المواني الجافة، موضحا أهمية توجه الدول الناشئة نحو زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار، لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جهود توطين الصناعة والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة.