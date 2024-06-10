«القاهرة الإخبارية»: حزب الله نفذ عمليات غير مسبوقة ضد الأهداف الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجبهة الجنوبية والاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله، لم تهدأ حتى الآن، وهناك دوى إطلاق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية من الجنوب اللبناني، وأنباء عن تسلل مسيرات تابعة لحزب الله للشمال الإسرائيلي، وفي طريقها لإصابة أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

اشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

وشدد «سنجاب»، خلال رسالة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذه العملية الأخيرة تأتي بعد العديد من العمليات الأخرى التي جرى تنفيذها بداية من صباح اليوم الإثنين، موضحا أن ما يميز هذه العمليات التي نفذها حزب الله ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية، أنها عمليات نوعية، من بينها عمليات غير مسبوقة.

وأضاف أن حزب الله يتحدث عن إسقاط عدد كبير من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان والبلدات اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط اثنين من حزب الله، منوها إلى أن جبهة شمال إسرائيل مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد خلال الساعات الماضية، لإطلاق الطائرات الحربية في الأجواء اللبنانية، لتخرق جدار الصوت، ما أحدث حالة من الرعب والفزع للمواطنين.