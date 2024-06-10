«كاف» يكشف عن خطأ حكم مباراة مصر وغينيا بيساو.. «ضربة جزاء مستحقة» | عاجل

كشف مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن خطأ حكم مباراة مصر وغينيا بيساو، السوداني محمود إسماعيل «الوحيد» في المباراة التي جمعت المنتخبين بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

كاف يكشف عن خطأ حكم مباراة مصر وغينيا

وقال المصدر خلال حديثه لـ«الوطن سبورت»: «مراقب الحكام في هذه المباراة رأى بأن هناك ركلة جزاء بنسبة كبيرة جدا لصالح المنتخب المصري بعد عرضية من جانب أحمد سيد زيزو خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة ولكن لم تعاد الكرة من جانب المخرج».

وتابع: «من خلال الحديث مع مراقب الحكام أكد بأن الكرة بالفعل نسبة احتسابها ركلة جزاء كبير جدًا».

وشدد المصدر على أنه «لا يوجد أي نية نهائيا بالاعتماد على تقنية الفيديو (VAR) خلال الفترة المقبلة وخلال المباريات المتبقية من التصفيات بسبب عدم توافر الإمكانات في جميع الدول».

فرص تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

بعد التعادل مع غينيا بيساووتعد الفرصة المؤكدة لمنتخب مصر للفوز بغض النظر عن باقي النتائج بحصد 16 نقطة من أصل 18 للوصول للنقطة 26 وذلك في حالة فوز أي من سيراليون أو بوركينا فاسو بمبارياته الست، بحسب من يتفوق على الآخر، هذا بجانب التعادل مع مصر.

أما في حالة فوز أي من منتخبي سيراليون وبوركينا على مصر بجانب مبارياته الستة الباقية، فإن الفراعنة يجب أن يفوزوا في 5 مباريات.

في هذه الحالة سيكون رصيد مصر مع أي من منتخبي سيراليون أو بوركينا عند 25 نقطة ليتم اللجوء للمواجهات المباشرة كما يلي:-

في حالة بوركينا فاسو يجب معها الخسارة بفارق هدف بشرط ألا يكون بهدف نظيف ليكون التعادل بهدفين لهدف وحينها يتم اللجوء لفارق الأهداف لحسم التأهل، أو فوز بوركينا 3-2 ليصعد الفراعنة بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وفي حالة سيراليون ستكون الخسارة بهدف كافية للتأهل، بفضل الهدف خارج الأرض بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد.