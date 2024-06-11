عاجل.. مشجع غاضب ينهي حياة حكم في مباراة بالكونغو الديمقراطية.. ماذا حدث؟

شهدت ماعب الكونغو الديموقراطية واقعة مآسوية، حينما لفظ حكم إحدى مباريات بطولة الكأس المحلية أنفاسة الأخيرة على يد أحد المشجعين.

حكمًا يفقد حياته على يد مشجع غاضب

ووفقًا لما أوردته صحيفة «pulsesports» فإن أحد مشجعي فريق أو سي رينيسانس كينشاسا اقتحم أرضية الملعب وقام بمهاجمة حكم مباراة الدور ربع النهائي من كاس الكونغو أمام إف سي تنجانيقا، الذي أقيم على ملعب «تاتا رافاييل» بمدينة كينشاسا، بعد انتهاء المباراة، واعتدى على الحكم الذي حاول الدفاع عن نفسه، لكنه فقد الوعي في قبل دخوله غرفة خلع الملابس.

وتابع المصدر ذاته أن المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ووصلت إلى ركلات الترجيح المباشرة، قبل أن يخطف الفريق الضيف تنجانيقا بطاقة الصعةد للمربع الذهبي بنتيجة 3-0

واضافت أنه بعد نهاية المباراة هاجمت حشود الجماهير الغاضبة الحكم، الذي لازال اسمه مجهولاً بالركلات والضربات والكراسي البلاستيكية، وسط محاولات فاشلة من قوات الأمن للسيطرة على غضب الجماهير.

Tristes imágenes desde el Congo. Tras la derrota en semifinales del OC Renaissance, el colegiado fue brutalmente agredido. Mientras los médicos lo atendían inconsciente, los jugadores del Tanganiyika celebraban a su lado. El árbitro dicen que muertopic.twitter.com/YgadEbu3so — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 9, 2024

وأشارت تقاير صحفية أخرى أنه في الوقت الذي كان يحاول الطاقم الطبي إنعاش الحكم بدء لاعبي الفريق الفائز في احتفالاتهم غير آبهين بالكارثة التي حدثت.