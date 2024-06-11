«القاهرة الإخبارية»: انفجارات تهز شرقي نابلس.. والاحتلال الإسرائيلي يقتحم القدس

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع انفجارات قوية تهز شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بذلك في نبأ عاجل.

وأوضح الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال تداهم المحال التجارية، وأماكن عامة في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر مالك شرق رام الله بالضفة الغربية، وبلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.