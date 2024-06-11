«القاهرة الإخبارية»: انفجارات تهز شرقي نابلس.. والاحتلال الإسرائيلي يقتحم القدس
كتب:
محمد عزالدين
04:28 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الضفة الغربية
كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع انفجارات قوية تهز شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بذلك في نبأ عاجل.
وأوضح الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال تداهم المحال التجارية، وأماكن عامة في بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر مالك شرق رام الله بالضفة الغربية، وبلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة.