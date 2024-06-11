وزيرة التعاون الدولي: ملتقى بنك التنمية الجديد ينعقد في توقيت بالغ الأهمية

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن ملتقى بنك التنمية الجديد الذي تشرف الوزارة بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، تكليلاً لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي، بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، إذ جرى وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ما يؤكد دعمه لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد، وتجمع بريكس.

مصر في القمة الكورية الإفريقية

وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، إذ يأتي بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصين، خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الإفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية، وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية.