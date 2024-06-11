خبير: الطاقة الذكية ستخلق 15 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030

قال الدكتور حافظ سلماوي الأستاذ في هندسة الطاقة إنَّ تحول الشبكات الذكية جزء من فكرة تحول الطاقة، موضحًا أنَّ تحول الطاقة له 5 ملامح رئيسية تتمثل في زيادة نسب الطاقات المتجددة ومرادفتها مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر، وترشيد الطاقة، وتخزين الطاقة، وكهرباء القطاعات الذي تعني تحول قطاعات إلى الكهرباء مثل الطائرات الكهربائية.

أهمية الطاقة الذكية

وأضاف سلماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح » المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي أنَّ الشبكة الذكية ذات اتجاهين ترسل الطاقة في اتجاه وتأخذ معلومات من ناحية العملاء، مما يساعد في إدارة هذه الشبكة، لافتًا إلى أنَّ الطاقة الذكية ستخلق 15 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

وأكّد أستاذ هندسة الطاقة أنَّ الطاقة الذكية تعتبر مستقبل واعد للطاقة المتجددة، وذلك لقدرتها على توفير 270 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم بحلول عام 2040، وذلك من خلال التوجه إلى المزيد من الاستثمارات بها.