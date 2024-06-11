«الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام بمحافظة الإسكندرية، بحضور مديري إدارات مكافحة العدوى، والصيدلة، والمعامل المركزية بمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، ومبادرة ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

معايير الاعتماد الدولي في مكافحة الميكروبات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تضمنت عرض التقييم الحالي للمستشفيات ومناقشة أهم التحديات وخطط العمل المستقبلية لتحقيق مستهدف مؤشرات الأداء والحصول على معايير الاعتماد الدولي في مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم إدراج عدد 45 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، منذ مايو 2023، حيث يتواجد فريق عمل مخصص بكل مستشفى ومكلف بمهام ومسئوليات محددة، مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء بتلك المستشفيات، مشيرا إلى أن المقاومة لمضادات الميكروبات، تمثل تهديدا رئيسيا على الصحة العامة، على مستوى العالم، وقد تحصد الملايين من الأرواح في حال عدم التصدي لها ومواجهتها.

منع ومكافحة العدوى

من جانبه، أضاف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، أن الخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات تتضمن تنفيذ عدة محاور رئيسية، وهي تحسين ممارسات منع ومكافحة العدوى، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجي، لضمان سرعة وكفاءة التشخيص المعملي للميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وتفعيل الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وكذلك رفع الوعي المجتمعي تجاه خطورة الاستخدام غير المقنن لمضادات الميكروبات.

ونوه الدكتور عمرو قنديل، إلى أن تلك الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ، تأتي في إطار التعاون المشترك مع وزارتي الزراعة والبيئة، لمتابعة تطبيق الاستراتيجية القومية لـ«الصحة الواحدة»، والتي تم إطلاقها في إبريل 2023، مستهدفة رسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.