«الأعلى للإعلام» يقرر حجب المنصات الإلكترونية غير المرخصة.. والتنفيذ خلال 3 أشهر

أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، بالالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وشروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وأوضح المجلس، أنّ بعض المنصات بادرت بالتقدم إلى المجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص، بينما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، ما دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب المنصات التي تعمل دون ترخيص خلال 3أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس.

وأضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّه أخطر البنك المركزي لإيقاف التحويلات البنكية لحسابات المنصات كاشتراكات، حيث تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

جاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي، يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر.

وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس، أوضح بيان «الأعلى للإعلام»، استدعاء الممثل القانوني للشركة في مصر وإبلاغه بالتعهد بإزالة المحتوى غير المناسب بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة، والتي قامت بدورها وعلى الفور وفي أقل من 24 ساعة من الإبلاغ تم حذف المحتوى المخالف.