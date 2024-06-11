جوتيريش: نثمّن جهود مصر والأردن لدعم إعادة الاستقرار إلى غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ الاعتداء الإسرائيلي على معبر رفح قبل شهر تسبب في تقليل دخول المساعدات إلى غزة إلى الثلثين.

وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، المنعقد في الأردن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقله قناة إكسترا نيوز، ثمّن جوتيريش جهود الأردن ومصر لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، قائلا: «نقدر جهود الرئيس السيسي ليس فقط لدعم العشب الفلسطيني، لكن أيضا الجهود والمساعي الكبيرة لحل الوضع الحالي في غزة، ودعم دخول المساعدات ودعم العملية السلمية».

وأضاف: «الملك عبدالله، اسمح لي أن أشكر الشعب الأردني بسبب المساعدات التي قدموها من خلال 8 قافلات، إضافة إلى الإنزالات الجوية، والجهد لحشد الدعم الدولي واستخدام الآليات التنسيقية لتدفق المساعدات لسكان غزة».