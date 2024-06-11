نائب رئيس وزراء باكستان: يجب وقف كل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير خارجيتها، محمد إسحاق دار، إنه لابد من اتخاذ خطوات جريئة لوقف مأساة غزة، عبر التأكيد على وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرار الأممي دون شرط، على أن يتم حماية المدنيين في الضفة الغربية، بجانب تقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة وزيادة كفاءة وقوة المساعدات عبر الكوادر الأممية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة.

وتابع «دار»، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «يجب وقف كافة الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، والتأكد من الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة مع القرار 2037 الذي يأخذ بعين الاعتبار نشر قوات حماية دولية لحفظ أمن المدنيين الفلسطينيين بالقطاع والضفة.

واستطرد: «يجب وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة في إطار القرار الأممي 2037 على أن يكون هناك دور رائد لبلادنا في إعادة الإعمار، مع إعادة إطار حل شامل ديموجرافي وسياسي في غزة، وتفعيل حل الدولتين فهو الوحيد القادر على الوصول إلى سلام آمن ودائم في المنطقة وهو حل أممي ولابد من مشاركة الدول العربية في هذا الأمر».

وشدد «دار» على دور الفلسطينيين التاريخي وصمودهم على مدى قرن أمام المعاناة، ولكن آن الآوان لهذه المأساة أن تنتهي وأن يعيشون في أمن وسلام، ويكون هناك دور فعال للأمم المتحدة ويتم الإلتزام بقراراتها وتقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ويكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارتها.