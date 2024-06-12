حزب الله يقصف موقع الراهب الإسرائيلي بالجليل الأعلى كتب: منار مجدي 11:33 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024 حزب الله أعلن حزب الله، قصف موقع الراهب الإسرائيلي بالجليل الأعلى بالقذائف المدفعية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يقصف مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم الإسرائيلية «القاهرة الإخبارية»: حزب الله أطلق 150 صاروخا تجاه إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يقصف مصنعا عسكريا إسرائيليا بالصواريخ الموجهة مستوطنات الجليل الأعلى تتعرض لقصف كثيف بعد مقتل مسؤولين في حزب الله حزب الله ينعى 4 من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا جنوب لبنان حزب الله الجليل الأعلى إسرائيل بقلم منار مجدي