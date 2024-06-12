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حزب الله يقصف موقع الراهب الإسرائيلي بالجليل الأعلى

كتب:

منار مجدي
11:33 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله، قصف موقع الراهب الإسرائيلي بالجليل الأعلى بالقذائف المدفعية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم منار مجدي