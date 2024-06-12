صافرات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة في شمال إسرائيل كتب: منار مجدي 12:42 م | الأربعاء 12 يونيو 2024 شمال إسرائيل أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار دوت في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نهاريا شمال إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: إصابة سائق شاحنة بشظايا صاروخية في قصف شمال إسرائيل حرائق كبيرة شمال إسرائيل إثر إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان إسرائيل تعلن رصد سقوط طائرتين مسيرتين أطلقتا من جنوب لبنان على شمال الجولان «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل شمال إسرائيل صفارات الإنذار بقلم منار مجدي