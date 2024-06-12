رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صافرات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة في شمال إسرائيل

كتب:

منار مجدي
12:42 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
شمال إسرائيل

شمال إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار دوت في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل. 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نهاريا شمال إسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: إصابة سائق شاحنة بشظايا صاروخية في قصف شمال إسرائيل

حرائق كبيرة شمال إسرائيل إثر إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان

إسرائيل تعلن رصد سقوط طائرتين مسيرتين أطلقتا من جنوب لبنان على شمال الجولان

«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل
بقلم منار مجدي