الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئاسيا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ320 مليار جنيه

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.

فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

ونص قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية في المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:

- الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 32 مليار جنيه.

- الفوائد بمبلغ 244 مليار جنيه.

- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 44 مليار جنيه

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يزاد الباب الثالث الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.

فيما نصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2023 - 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ونصت المادة الرابعة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.