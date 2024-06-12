«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات جنوب لبنان كتب: منار مجدي 03:20 م | الأربعاء 12 يونيو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، باستهداف إسرائيل عددا من البلدات في الجنوب اللبناني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إصابة مسعف جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على ساحة بلدة مركبا جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله جنوب لبنان جيش الاحتلال يواصل إخماد حرائق اندلعت إثر صواريخ جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ هجوما ضد بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل جنوب لبنان قصف إسرائيلي بقلم منار مجدي