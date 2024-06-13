حظك اليوم برج الثور الخميس 13-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يمتاز بشخصيته القوية الصلبة، ويمتلك القدرة على الصبر الطويل، وهمته عالية، لا يصاب باليأس إلا نادراً، فهو انسان مُحب لعمله ودقيق في تنفيذه، ويحب أن يُتقن أي عمل بمثالية، لذلك هو لا يقع في أي نقد، إذ أنَّه يُخرج أكثر ما عنده بأفضل صورة ممكنة .

وعلى الرغم من المميزات العديدة التي يمتاز بها برج الثور إلا أنَّه عنيد، يُحب أن يفرض رأيه وعصبي كالبركان، أحياناً يكون كسولاً مُحباً للرتابة والروتين، أناني في حياته، ويُفكر بما يُناسبه دائماً ويتجاهل ما يحبه الآخرون.

حظك اليوم برج الثور 13-6-2024 على الصعيد المهني

أنت شخص طموح لديك القُدرة على التنظيم الجيد وتسعى دائماً لتحقيق أحلامك، ولكن البعض الأخر ليس كذلك، ويجب عليك أن تخبرهم أن يفعلوا ذلك، لذلك قاوم هذه الرغبة حتى لا تقع في خطأ عند تدخلك في حياة الأخرين.

وفيما يلي تستعرض لكم «الوطن» حظك اليوم يا برج الثور على الجانبين المهني والعاطفي:

حظك اليوم برج الثور 13-6-2024 على الصعيد العاطفي

شريك حياتك يحتاجك بشدة يا برج الثور كما تُخبرك الأبراج الفلكية، لذلك عليك أن تضع مشاكلك التافهة جانباً، وتركز على دعم شريكك، فالطريقة التي تتصرف بها الآن لها تأثير طويل المدى على علاقتك بشريك حياتك.