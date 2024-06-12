ماذا يحدث للهاتف عندما يسخن؟.. احذر من خطر الانفجار واتبع 4 نصائح

كلما ارتفعت درجة حرارة الطقس، زادت حرارة الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف المحمولة، إذ يشكو معظم المستخدمين من ارتفاع حرارة هواتفهم في الصيف، ما يرتبط بمخاوف وأسئلة عن ماذا يحدث للهاتف عندما يسخن؟

حذر موقع «PC mag» المتخصص في التكنولوجيا، من أن سخونة الهاتف الشديدة، قد تؤدي إلى انفجاره، إذ أن هناك بعض العلمات التي تشير إلى احتمالية انفجار الهاتف، بسبب تحلل مكونات البطارية الداخلية، ويسخن معها ظهر الهاتف بشكل كبير، ثم تنتفخ البطارية، وتخرج رائحة كريهة من الهاتف.

وبطاريات الهواتف، تعتبر السبب الرئيسي في سخونته، خاصة أنها مصنوعة من مادة «الليثيوم»، وعند ارتفاع درجة حرارة الطقس تتعطل المكونات الداخلية للبطارية، وهناك أسبابا أخرى لارتفاع درجة حرارة الهاتف مثل تشغيل تحميل التطبيقات الضارة، واستخدام الهاتف عند الشحن، أو تركه ساعات طويلة على الشاحن بعد امتلاء البطارية.

نصائح لحماية الهاتف من الانفجار بسبب السخونة

أوضح الموقع، أن سخونة الهاتف قد تؤدي إلى انفجاره، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها، من أجل حماية الهاتف من الانفجار، منها عدم تعرض الهاتف لأشعة الشمس، وعدم استخدامه لفترات طويلة خارج المنزل، وعدم وضع الهاتف تحت الوسادة، بالإضافة إلى استخدام أجهزة شحن غير أصلية.

خطورة استخدام البرامج الضارة

من الممكن أن يلجأ المستخدم بتحميل بعض البرامج الضارة عن طريق الخطأ، والتي تؤدي إلى سخونة الهاتف بشكل كبير، حيث أن البرامج الضارة تعمل في خلفية الجهاز بشكل قوي، حتى في حالة غلق الهاتف.