«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل ارتكبت 3 جرائم حرب ضد عائلات في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 30 شهيدا و105 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت الوزارة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37 ألفا و232 شهيدا و85 ألفا و37 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.