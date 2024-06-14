الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أعلنت الخارجية الأمريكية، مواصلة التنسيق مع شركائها وحلفائها، واستعدادها لزيادة الضغط على إيران، في حال استمر عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى تقرير صدر اليوم عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوضح أن إيران تهدف لمواصلة توسيع برنامجها النووي، بطرق ليس لها أغراض سلمية يمكن تصديقها.