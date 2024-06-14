وكيل صحة الشرقية يتابع خطة رفع درجة الاستعداد بمستشفى القنايات قبل العيد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

متابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالاستقبال

ووفق بيان لمديرية الصحة بالشرقية، تفقد وكيل وزارة الصحة ، خلال جولته، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، مهنئاً المرضى والعاملين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تابع قسم الاستقبال والطوارئ، الذي شهد التشغيل التجريبي العام الماضي بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و١٥٠ ألف جنيه، بدعم من ميزانية المديرية، وتابع تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين بالاستقبال، موجهاً بتفعيل التسجيل الالكتروني بالقسم وفقاً للتعليمات المحددة وللجودة المطلوبة.

عدم وجود نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد أيضًا الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بتوفير كميات الأدوية والمستلزمات بالصيدلية بما يتناسب مع يومين عمل، مع تصنيف الأدوية وفقاً لمعايير الجودة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود العناية المركزة، وأجرى مناظرة للملفات الطبية الخاصة بالمرضى، للتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وراجع الأرصدة الموجودة من فصائل الدم المختلفة، وهنأ العاملين بالبنك باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، مهنئاً المرضى بقدوم عيد الأضحى المبارك، وحرص على الاستماع إليهم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد المكان المخصص لتطوير ورفع كفاءة قسم النساء والتوليد، موجهاً الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل دراسة شاملة عن تطوير القسم والعرض.

وفي نهاية الزيارة، عقد «مسعود» اجتماعاً مع الإدارة الجديدة للمستشفى، وبعض رؤساء الأقسام الطبية بها، وكذلك عقد اجتماعاً مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأكد وكيل الوزارة خلاله على تفعيل العيادات الخارجية والمسائية بكامل طاقتها بالمستشفى، مع نشر جداول النوبتجيات بالأقسام الطبية، والالتزام التام بها، مع تكليف نواب للمدير ذو كفاءة في حالة عدم تواجد المدير على مدار الـ٢٤ ساعة، مع متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة كميات الأكسجين الموجودة بالمستشفى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.