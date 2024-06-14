«الإصلاح الزراعي»: هدفنا رفع إنتاجية الأراضي وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة

أكد زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن المزارع المصري بدأ يتلقى كثيرا من الدعم والمساندة، خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذى ساعد فى رفع مستوى جودة الأراضى الزراعية، بسبب نشر ثقافة الاعتماد على التقاوى غزيرة الإنتاج وقليلة استهلاك وامتصاص المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج.

وأكد «سارى» أن هناك دوراً كبيراً تلعبه التعاونيات، ممثلة فى الجمعيات التعاونية المنتخبة، فى الإرشاد الزراعى، من خلال العمل على رفع إنتاج الأراضى الزراعية، وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، من خلال عقد ندوات إرشادية.

وأضاف: «بناخد المادة العلمية من المتخصصين فى كل القطاعات الزراعية، علشان نضمن انتقاء أفضل معلومة للمزارع، وبعد الندوات، بنعمل حقل نموذجى إرشادى، نطبق به كل ما تعلمه المزارع خلال الندوات، لضمان وصول المعلومة بشكل دقيق وصحيح».

وأوضح أن الحقل النموذجى يتضمن زراعة أنواع غزيرة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وبه يتم تطبيق أحدث نظم التسميد الحديثة، والاستعانة بالميكنة الزراعية، التى تسهم فى زيادة الإنتاج، وتقليل التكاليف على المزارعين، كما يتم بهذا الحقل تطبيق منظومة حديثة للمبيدات.

وقال: «نقلل استخدام المبيدات فى الزراعة، ونطبق النماذج الحديثة فى الحقل النموذجى لنقله للمزارع، ونرشده لزراعة تقاوٍ جيدة مقاومة للأمراض، يتم إنتاجها بالجمعية العامة للإصلاح الزراعى، تحت إشراف الوزارة ومركز البحوث والإدارة المركزية للفحص نحرص على تنويع مصادرنا لضمان الحصول على تقاوى فائقة الجودة».

وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن هناك مساعى لعودة بيت الفلاح المصرى إلى سابق عهده مرة أخرى، ليكون بمثابة وحدة إنتاج مستقلة، متابعاً: «بنعمل ندوات بيحضرها كبار المتخصصين فى مجال الإرشاد الزراعى، فى حضور المزارعين، وهنا بنضمن وجود حالة تفاعل بين صغار المزارعين وكبار المهندسين الزراعيين، والكلام اللى بيتقال فى المحاضرات التوعوية بيتم تطبيقه على أرض الواقع».

وأكد أن التواصل بين الأكاديمى والمزارع مفيد للغاية، لأنه ينقل الخبرة بين الطرفين، الأكاديمى يستفيد من خبرة المزارع العملية، والمزارع ينقل الخبرة النظرية للأكاديمى ويطبقها على أرض الواقع.

وقال: «كثرة الندوات وسعت دائرة معارف المزارع البسيط، لأنه بعد ما كان بيعتمد على خبرته فى الزراعة، أصبح ينقل عن الخبراء طرق الزراعة الحديثة، التى تعود عليه بالنفع».

وقال «سارى» إن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تحرص على توفير أحدث تقنيات الحصاد والزراعة، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من النفقات على المزارع، الذى يسعى دائماً للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، وأقل تكلفة فى العمالة.