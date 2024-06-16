يتميز برج الدلو بالاستقلالية والتفكر المنطقي والود، وتقول توقعات الفلك اليوم، إنّ الأفكار المبتكرة ستزدهر تحت الضغط، واليقظة المالية سوف تؤتي ثمارها، وتنصح بإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، وأنّ تكون لدى مواليد برج الدلو مرونة في الحب والعمل.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وسعاد حسني، وليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، ويقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الدلو الأحد 16-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتطلب العمل اليوم، مزيجًا من الابتكار والتفكير الاستراتيجي يا برج الدلو، فلا تخجل من اقتراح أفكارك غير التقليدية؛ ومن المحتمل أنّ تحصل على التقدير الذي تستحقه، وكن مستعدًا لمواجهة بعض المقاومة من العقول الأكثر تقليدية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك يا برج الدلو أنّ تخصص وقتًا مناسبًا لمناقشة المشاعر الأعمق والخطط المستقبلية، وقد يجد العزاب محادثات مثيرة للاهتمام تؤدي إلى اتصالات غير متوقعة، أما إذا كنت في علاقة، فالحديث المنفتح يمكن أنّ يجدد الروابط مع شريك حياتك...