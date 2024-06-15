الفصائل الفلسطينية توجه صفعة لإسرائيل في يوم عرفة.. مقتل 8 جنود داخل مدرعة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمقتل 8 من جنوده في جنوب قطاع غزة صباح اليوم السبت، وأعلن عن إجراء تحقيق أولي لكشف ملابسات الحادثة، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».

مقتل 8 جنود إسرائيليين

وبحسب تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قتل الجنود الثمانية جراء تفجير آليتهم المدرعة من طراز نمر، المخصصة لنقل القوات.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار، فيما قال جيش الاحتلال إن التحقيقات تبحث في ما إذا كان انفجار المدرعة ناجمًا عن مرورها على لغم أرضي، أو نتيجة لاقتراب مقاتلي المقاومة من المدرعة ووضع عبوة ناسفة عليها.

إسرائيل تحقق في مقتل جنود

وخلص التحقيق إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار في أثناء الحادث، وأن السيارة لم تكن متوقفة، بل كانت متجهة إلى مكان تجمع آليات وجنود الجيش عندما وقع الانفجار.

وبعد مقتل الجنود الإسرائيليين الثمانية اليوم، ترتفع حصيلة خسائر جيش الاحتلال في الأرواح إلى 307 قتلى، منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

وجاء مقتل الجنود الإسرائيليين، في يوم عرفة، الذي يؤدي فيه العديد من المسلمين مناسك الحج في الأراضي المقدسة، ويدعون ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم ويحقق لهم أمنياتهم في هذه الأيام المباركة.