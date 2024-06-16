شذى حسون تطرح أغنية «بيك تحلى» في عيد الأضحى

روَّجت المطربة شذى حسون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لثاني أغنية من ألبومها لعام 2024 والتي تحمل اسم بيك تحلي.

ونشرت شذى حسون برومو الأغنية معلقة: «مفاجأة العيد ثاني أغنية من ألبوم شذى حسون 2024 قريبا».

أغنية بنادي عليك

طرحت مؤخرا شذى حسون، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كليب «بنادي عليك» والذي صوَّرته في مصر في عدد من المعالم السياحية.

كليب «بنادي عليك» هو أولى أغنيات الميني ألبوم المكون من 4 أغانٍ مصرية، التي ستقدمه شذى للمرة الأولى، وتصوره بالكامل في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها الشركة المنتجة ، لما رأته من فكرة متميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني ، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر.

أغنية بنادي عليك كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع هشام محمد، وإخراج بتول عرفة.