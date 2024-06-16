40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في الأقصى رغم تضييقات الجيش الإسرائيلي

أدى 40 ألف فلسطيني، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى، على الرغم من تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في الأقصى

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى، وخلال الخروج.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحات الأقصى فجر اليوم، ودققت في هوية المصليين، وعرقلة حركة البعض، كما منعت أعداد كبيرة تقدر بالآلاف من الدخول إلى المسجد، ما دفعهم إلى الصلاة خارج أسواره.

وعلى الرغم من تلك التضيقات والإغلاقات المشددة، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف فلسطيني أصروا على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك رغم محاولة الاحتلال إثنائهم عنها بانتهاكاته، نقلا عن «وفا».