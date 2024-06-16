رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في الأقصى رغم تضييقات الجيش الإسرائيلي

كتب:

محمود هاني
09:32 ص | الأحد 16 يونيو 2024
المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى المبارك

أدى 40 ألف فلسطيني، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى، على الرغم من تضييقات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد في الأقصى

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى، وخلال الخروج.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحات الأقصى فجر اليوم، ودققت في هوية المصليين، وعرقلة حركة البعض، كما منعت أعداد كبيرة تقدر بالآلاف من الدخول إلى المسجد، ما دفعهم إلى الصلاة خارج أسواره.

وعلى الرغم من تلك التضيقات والإغلاقات المشددة، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف فلسطيني أصروا على تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك رغم محاولة الاحتلال إثنائهم عنها بانتهاكاته، نقلا عن «وفا».

 

 

اقرأ المزيد:

نص دعاء لدعم أهل فلسطين كامل ومكتوب.. ردد: اللهم احفظ المسجد الأقصي

رمضان عبدالمعز يروي قصة تحويل القبلة من المسجد الأقصي لـ"الحرام"

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصي وتطلق "المطاطي" على المصلين

بالصور.. ماكرون يصافح المقدسيين ويحمل هدية من المسجد الأقصي
بقلم محمود هاني