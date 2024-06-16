«معلومات الوزراء» يستعرض فيديو لأقدم مدينة أثرية إسلامية بواحات الوادي الجديد

عمرها 539 سنة، وتضم منشآت أثرية من العصرين المملوكي والعثماني، وتعد أقدم أثر إسلامي بصحراء الواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكانت مركزًا رئيسيًا في طريق الحجاج قديمًا، تُسمى بمدينة القصر الإسلامية التي تُعتبر نموذجا فريدا للمدن الإسلامية المتكاملة ومن أهم المدن الأثرية الباقية من عدة دروب صحراوية.

أهمية المدينة

كانت المدينة تستخدم قديماً للقوافل التجارية وترجع إلى القرن العاشر الهجري، وفق فيديو لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية «فيسبوك».

العمائر الخدمية

عمارة المدينة فهي عبارة عن مدينة متكاملة متكونة من عدة دروب وحارات وسميت بأسماء قاطنيها مثل حارة الجزارين وتخللتها المنازل التي بُنيت بالطوب اللبن مكونة من طابقين أو ثلاثة مغطاة بأسقف من أفلاق النخيل التي يصل بينهما الجريد المتراص ومغطاة بالملاط الطيني كما يوجد بها العمائر الخدمية مثل العصارات والطواحين بالإضافة إلى المساجد والأضرحة.

أكد هاني شاذلي مفتش آثار مدينة القصر الإسلامية، أن المدينة تُعتبر واحدة من أهم المدن الإسلامية ليس في الواحات فقط بل في مصر، وبدأت حكايتها منذ 500 سنة لتكون أول وأهم القرى الإسلامية.