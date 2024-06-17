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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:23 ص | الإثنين 17 يونيو 2024
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز برج الجوزاء بالصبر والحكمة والذكاء، وينصحه الفلك اليوم بأن يكون هادئا متماسكًا اليوم، وسوف يكون النجاح رفيقك اليوم، والصحة والثروة مثالية؛ لكن استكشف المشكلات المتعلقة بالحب وقم بإصلاحها.

ومن مشاهير برج الجوزاء، الفنان محمد رمضان ومحمد رجب والفنان العالمي جوني ديب، والفنان كريم محمود عبد العزيز، وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

حياتك المهنية ستكون مثمرة اليوم يا برج الجوزاء، وسوف تطرق الفرص الجديدة بابك فاستغلها لإثبات مكانتك، ويمكن لبعض موظفي الحكومة توقع تغيير الموقع.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ستشهد حياتك العاطفية اضطرابات طفيفة وسوف تحتاج إلى العمل الجاد لحل هذه الأزمة، وتجنب الوقوع فريسة للنميمة والتي قد تؤثر أيضًا على الحياة العاطفية.

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بقلم صفية النجار